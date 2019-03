"La evacuación de personas con discapacidad es una asignatura pendiente en patrimonio"

Promover un debate sobre accesibilidad y urbanismo. Ese es el objetivo de la jornada "Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas", organizada por la Fundación ONCE en colaboración con la Fundación ACS, la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento salmantino.

El director de la Fundación ACS, José Mayor Oreja, afirma que "la seguridad, las emergencias, la evacuación de las personas con discapacidad en un momento de peligro, es una asignatura pendiente. Está muy maltratada. Y eso no es difícil de hacer en un edificio nuevo, pero es complicado en un edificio de patrimonio."

Por parte de la Fundación ONCE, el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y Léon, Javier González Jara, reconoce que se han hecho muchas cosas para hacer accesible el patrimonio, pero "queda mucho por hacer.para poder acceder a edificios públicos, a trsnsportes, a páginas web y a cantidad de servicios que todavía no son accesibles para peronas con discapacidad, y podamos estar en igualdad con el resto de la sociedad".

Pueden escuchar las intervenciones de ambos durante la presentación de la jornada, en el salón de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca.