Oyarzabal: "Ganar al Levante nos vuelve a enchufar hacia arriba"

La Real ya prepara a puerta cerrada en Zubieta el próximo partido ante el Levante con el reto de lograr un triunfo balsámico para reengancharse con la pelea por Europa y lave la lamentable imagen ofrecida en la goleada encajada en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

Hoy por sala de prensa, le ha tocado dar la cara a uno de los capitanes, el joven Mikel Oyarzabal, actual Pichichi con 10 goles.

Una dolorosa derrota en Sevilla:“Fueron mejores que nosotros, no supimos pararles, no supimos tampoco reaccionar ante las cosas que nos estaban pasando. Tenemos la responsabilidad de que no hicimos las cosas bien, de que no supimos reaccionar a cuando las cosas se nos pusieron en contra. El partido ante el Levante por suerte está a la vuelta de la esquina por lo que hay que mirar hacia adelante y pensar en el partido del viernes, que está muy cerca”

Urgente y prioritario corregir los graves errores: "No creo que el siguiente partido se vea afectado por esto, al menos dentro del vestuario. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas igual, que al final ha sido lo que nos ha hecho que las cosas nos vayan bien. Obviamente, hay que tratar de que los errores que hemos cometido, que es obvio que los hay, que no se vuelvan a repetir, que sean los menos posibles, pero no vamos cambiar nuestra forma de hacer las cosas ni nuestra forma de jugar por lo que nos ha pasado en los dos últimos partidos. Seguimos creyendo igual que al principio”.

Críticas a la falta de actitud y ganas: “Viéndolo desde dentro, no se puede hablar de falta de actitud, esfuerzo y ganas. Todos los días no se puede jugar igual de bien. Cometimos errores que no habíamos cometido en salida de balón. Tuvimos opciones de ‘matar’ a la contra, teniendo superioridades en muchas ocasiones, y no conseguimos dar bien el último pase para tener la posibilidad en ataque. No todos los días se está igual sobre el campo, pero el fútbol es así. Falta de ganas y actitud no creo que se le pueda reprochar a nadie”.

Otro doblete en su cuenta goleadora: “Es lógico porque por mucho que metas goles, sino consigues los tres puntos... Al final, los tres puntos son los que te hacen subir en la tabla. Lo que importa es ganar, conseguir los tres puntos y es lo que queremos hacer el viernes”.

Objetivo ambicioso a nivel personal: “Quiero entrar en Europa y ganar todos los partidos que quedan hasta final de año.Es bonito estar en listas, pero me centro aquí, en lo mío, en el día a día, en hacer las cosas bien. Si te olvidas de eso y le empiezas a dar más importancia a lo que viene de fuera, te puedes ir. Quiero hacer las cosas bien, quiero seguir creciendo. Ojalá podamos hacer un final de temporada bueno para poder el año que viene estar en Europa. No hay que darle más vueltas a lo que ha pasado. Es inevitable cambiarlo, pero si ganas te enchufas arriba. Es lo que queremos hacer. Si te relajas cualquier te puede pasar por encima, pero si ganamos un par de partidos seguidos, nos volveremos a ‘enchufar’. Se puede ir a Europa. Hay equipo y la gente tiene ganas e ilusión por hacerlo. Nuestra intención es ésa, hacer las cosas bien hasta final de año para conseguir el máximo número de puntos posibles”.