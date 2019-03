Prisión provisional para el hombre que disparó a un policía en La Albericia

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido este fin de semana en La Albericia que disparó e hirió a un policía y tuvo que ser reducido a tiros por los efectivos que intervinieron, que también le hirieron pero no en órganos vitales.

La Policía Nacional le detuvo en la madrugada del sábado al domingo por tentativa de homicidio y atentado contra un agente de la autoridad y este martes ha pasado a disposición judicial. Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el juez ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los hechos se produjeron a las cuatro de la mañana en la calle La Prensa, en el barrio santanderino de La Albericia, donde se desplazaron varias unidades de la Policía Nacional tras recibir la sala del 091 llamadas de varias personas avisando de una pelea entre varias personas en la zona y que una de ellas portaba un arma de fuego.

Un vez en el lugar, los agentes localizaron un vehículo que podría estar relacionado con los hechos y cuyo propietario resultó ser el posteriormente detenido.

Después, los efectivos policiales localizaron al individuo, J.G.M., que les recibió esgrimiendo una pistola. Ante ello, los agentes trataron de que el hombre depusiese su actitud dando el 'alto policía' pero, lejos de hacerlo, empezó a efectuar disparos, alcanzando uno de ellos a uno de los policías.

Ante esa situación, el resto de agentes tuvieron que neutralizar al atacante haciendo uso de sus armas reglamentarias disparándole en órganos no vitales. El agresor resultó herido en las extremidades inferiores y fue trasladado al Hospital Valdecilla. La Policía indicó que, tras una primera valoración clínica, las heridas que presenta 'no afectan a órganos vitales y no se teme por su vida'.

Mientras que el agente al que hirió el detenido fue llevado también a Valdecilla. Presenta lesiones que no revisten gravedad, en concreto una herida de carácter superficial en el brazo, según han detallado desde la Policía.

Tras inspeccionar el lugar donde se produjeron los hechos, los agentes han recuperado la pistola que llevaba el agresor y también un cuchillo.

El hombre había sido detenido recientemente por diversos delitos contra la propiedad, por tenencia de armas prohibidas y por su presunta implicación en un tiroteo en los alrededores de un domicilio, donde utilizó un arma de fuego real y se llevó a cabo una actuación que precisó la actuación de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOEs) para detener a una persona que, tras el tiroteo en la calle, se refugio en una vivienda.