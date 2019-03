Avanza pide disculpas y compresión a los usuarios del transporte urbano

Cuatro son los principales objetivos del nuevo servicio del transporte que entrará en funcionamiento a partir del uno de abril.

Conservar todas las líneas existentes, vertebrar el servicio alrededor de la línea circular para que no se solapen horarios entre los autobuses de cada barrio con los horarios de esta línea consiguiendo más alternativas en las frecuencias. Además de potenciar las líneas con más usuarios son la cuatro y la cinco y reorganizar los servicios en las líneas con menos demanda.

En este sentido la alcaldesa Clara Luquero comentaba que se va a reforzar la línea cuatro con un autobús más. En lugar de tener cuatro vehículos pasará a tener cinco. Y la línea cinco pasará de tener dos vehículos a tener tres. Se modifica el recorrido de la línea en Nueva Segovia que accederá al barrio por el barrio de Comunidad y Tierra y haciendo todo el recorrido en sentido inverso. Se coordina esta línea con la cuatro de manera que los ciudadanos de Nueva Segovia para llegar al centro tengan dos opciones la línea cuatro y la cinco. Se aumentan de este modo las frecuencias que pasaran de los quince minutos actuales a poder ser de siete u ocho minutos.

Se mantiene la línea nueve del casco histórico con un nuevo vehículo que modifica su recorrido para unir el centro con una parada en el centro de Salud de San Lorenzo y el servicio de Zamarramala pasa a tener una frecuencia de un autobús cada hora.

La concesionaria abrirá una nueva oficina de atención al usuario en la estación de autobuses. Para dar a conocer el nuevo servicio se van a editar 12.000 nuevos planos de las líneas, guías con los horarios y un manual de usuarios. Además de una aplicación móvil que según Alicia Hernández gerente de Avanza en Segovia “va a permitir que podamos saber cuáles son los autobuses y que tiempo van a tardar hasta nuestra parada. Se podrá consultar cuando va llegar el siguiente autobús y los dos que vengan detrás. Dispondrá de calculadores de rutas para calcular si quiero ir de un punto A a un punto B permitiendo organizar con que autobuses se debe realizar y también indicará la ruta a pie entre los postes y paradas más cercanas a la que se está”.

También se pone en funcionamiento una nueva página web y se instalaran nuevos postes y marquesinas con 25 pantallas con información en tiempo real. Una implantación que se solapará con los puntos actuales “por eso en este periodo de transición vamos a poner trece nuevas paradas suprimiendo doce. Y se trasladan tres paradas” señalaba Alicia Hernández. Esto va a influir en los segovianos ya que en estos días, recalca Hernández “se acercarán a sus paradas o postes y puede que no las encuentren o que la información no corresponde y no este actualizada. Tenemos que tener en cuenta que son más de 200 postes y marquesinas a resituar y no lo podemos hacer de la noche a la mañana y desde este momento pedimos disculpas y compresión a los ciudadanos por estos pequeños inconvenientes que puedan surgir”

La nueva flota contará con 28 autobuses de los cuales 18 son vehículos nuevos y 89 trabajadores con la incorporación de un nuevo conductor, un mecánico y dos inspectores que van a recibir formación de manejo de los nuevos vehículos así como de atención al usuario poniendo especial importancia en la accesibilidad a los nuevos autobuses.

El Ayuntamiento con el nuevo servicio incide en el fomento del transporte público que fue utilizado en 2018 por 3.400.000 viajeros los que supone una media de 11.000 usuarios al día.