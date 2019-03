Las trabajadoras de la dependencia denuncian que "van medicadas a trabajar"

Si no se invierte en medios mecánicos las trabajadoras que atienden a personas dependientes se acabarán convirtiendo también en dependientes. El problema lo han expuesto en Radio Úbeda varias empleadas de la empresa Clece que denuncian además el estrés continuo al que están sometidas y el bajo precio al que se licitan los servicios por parte de la administración; ahora están, apuntan, a 13 euros la hora por lo que las empresas no se presentan dado que no cubre los costes. Cuatro de ellas; Paqui, Ana, Pili y Manoli denuncian que "una sola trabajadora tiene que cargar con una persona de 80 kilos o más".

Lamentan, además, que en el sector no tienen enfermedades laborales reconocidas por lo que, si estas aparecen por exceso de esfuerzo o sobrecarga de trabajo, se tienen que dar de baja de la seguridad social. "Vamos medicadas al trabajo; estamos constantemente expuestas... Intento poner la mejor cara para que los pacientes no lo noten". La inmensa mayoría de los trabajadores en este sector son mujeres. Hemos preguntado a la Junta de Andalucía por la situación de las trabajadoras y por sus planes en este sentido aunque todavía no hemos obtenido respuesta.