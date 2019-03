Les potes curtetes de la mentida

Llegir cura. Tal vegada perquè no lligen prou. Tal vegada perquè es creuen immunes a la realitat PP i Ciudadanos fan campanya presentant el valencià com la llengua opressora del castellà. Però, clar, la mentida té potes curtes i les dades deixen a populars i ciudadanos prou mal. Baròmetre de lectura en la Comunitat Valenciana l'any passat: 95% de lectors en castellà. 3% en valencià. No cal més que això per a posar a la llum les vergonyes d'aquells que intenten aprofitar la ignorància de molts. I una cosa més, de veres poden eixir i dir que volen defendre als valencians aquells que no respecten allò que ens dóna personalitat com a poble, que no defenen la nostra llengua? Que s'ho facen mirar.