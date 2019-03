Herrera ironiza sobre si Fuentes está preparado para afrontar su futuro político

Ha sido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien tiraba de ironía y le recordaba al portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, las irregularidades en la elección de candidato a la presidencia de la Junta.

Herrera ironizaba al decir: "Ya lo creo que están contribuyendo a cambiar las cosas y las personas también, no hay más que ver al nuevo presidente de las Cortes". Herrera también añadía: "Yo se lo explico porque entiendo que no está en el mejor momento de su carrera deportiva, Castilla y León aunque le pese está mejor preparada que hace cuatro años para afrontar su futuro, no sé si usted lo está".

Era David Castaño, procurador de Ciudadanos, el único de los procuradores que respondía, con un escueto: "nosotros lo encajamos todo".

Por lo demás, pleno de balances en el que el Partido Socialista ha sacado a relucir los casos de corrupción mientras Podemos ponía sobre la mesa el tema de la despoblación que azota la comunidad.