Las finales del Celta

Al Celta le quedan once jornadas para intentar conseguir la salvación. Once finales de las que debe ganar cinco, según las cuentas de la lechera, para poder quedarse en Primera División. En lo que va de temporada el equipo vigués solo ha conseguido ganar 6 partidos en 27 jornadas. Ahora quedan once en juego y tiene que ganar prácticamemte los mismos encuentros.

El equipo de Fran Escribá tiene 25 puntos. Las matemáticas dicen que esta temporada serán necesarios para salvares unos 36-38 puntos, 13 más de los que tiene el Celta en estos momentos.

Viendo el calendario, esa proeza es posible, pero hay que ganar y hacerlo cuanto antes. El primer partido antes del parón para los de Escribá es la visita al Bernabéu, una cita complicada teniendo en cuenta que el equipo de la capital estrena entrenador y Zidane debutará en su campo y ante sus aficionados con lo que supone el efecto llegada (que aquí no funcionó).

Después llega el parón, una semana clave para acabar de recupera a Iago Aspas. Y tras el mismo una semana de infarto. Dos partidos claves en la lucha por la permanencia del Celta. El sábado de la Reconquista los vigueses juegan en casa ante el Villarreal y cuatro días más tarde viajan al Alcoraz para medirse al Huesca (ambos partidos de los llamados de seis puntos y auténticas finales).

En el mes de abril el Celta afronta tres partidos en casa de los ganables. El 7 de abril ante la Real Sociedad, que puede llegar sin jugarse nada. El fin de semana del 21, ante el Girona y el del 28 ante el Leganés. Entre medias dos salidas, una al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid y la otra a Cornellá para visitar a un Espanyol que navega en tierra de nadie.

Las tres últimas jornadas enfrentarán a los vigueses en Balaídos ante el Barcelona, fuera ante el Athletic de Bilbao y la última jornada en casa ante el rayo Vallecano. Esperemos que por esas alturas el Celta ya se haya salvado.