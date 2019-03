Vuelve Mouriño

El Balonmano Zamora MMT Seguros ha logrado fichar ese pivote que buscaba desde inicio de temporada. Y ha logrado hacerse con los servicios de un viejo conocido: Gastón Mouriño.

El argentino, que llegó al BM Zamora hace dos temporadas, vivió con el cuadro pistacho el ascenso en Palma, y la pasada temporada en Asobal. Al finalizar, Mouriño aceptó la oferta del AT. Valladolid, de liga Asobal, equipo al que pertenecía hasta esta semana. Al no disponer de demasiados minutos, es una opción que le permite progresar, y no perder contacto con la selección argentina.

El compromiso es por lo que resta de temporada con opción a una más, y con él, el BM Zamora refuerza una posición que había quedado tocada con su ausencia. Con su fichaje, las opciones de pelear por un puesto en Asobal la próxima temporada se ven claramente reforzadas.