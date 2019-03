René: "El Granada tiene el mejor equipo de la categoría"

Un portero que tiene voz y voto en el vestuario del Almería. René fue protagonista en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana después del descanso del lunes. El Granada visitará Almería el próximo domingo, a las 18:00 horas, una cita que hará que el complejo deportivo de la Vega de Acá registre la mejor entrada de la temporada en el presente curso en el fútbol de plata.

El gaditano siempre habla claro y no se guarda nada en su corazón. Lleva dos temporadas en la portería del Almería, pero parece como si llevara unos cuantos años en el equipo rojiblanco. René se ha ganado a pulso la renovación, pero de momento no hay noticias del futuro del meta gaditano de El Bosque.

El Almería-Granada se jugará también la grada: “Es un derbi andaluz y seguro que habrá un ambiente muy bonito, pero para nosotros es un partido más para seguir sumando y para ver hasta dónde puede llegar el equipo. No tiene ningún carácter de final ni nada por el estilo. Estamos en los dos en un muy buen momento y pienso que el Granada tiene el mejor equipo de la categoría. Han formado un gran equipo, muy compacto porque una cosa es el equipo y otra cosa es la plantilla en el fútbol. Creo que nuestro techo máximo aún está bastante alto, el equipo está creciendo y estamos en una muy buena dinámica”.

Este Almería sigue sin techo esta temporada: “Estamos capacitados para llegar donde queramos nosotros, pero también es cierto que debemos saber donde venimos y a lo que aspiramos esta temporada. Nadie se le puede reprochar a este Almería; nosotros hemos conseguido formar un buen equipo y tenemos margen de mejora . Sería bonito llegar al final de la temporada en las mejores condiciones”.

Ambición

Saveljich fundó hace unas semanas la Peña del play off: “(risas...) A la afición lo que le gusta escuchar es eso, la palabra play off. A todos nos gusta ese objetivo. Saveljich no estuvo la pasada temporada y que creo que no sabe lo que pasamos para salvar la categoría, pero me gusta ese nivel de ambición. Vamos a ir partido a partido porque la Segunda es muy difícil. Los partidos ya serán a cara de perro y el objetivo ahora es el de 46 puntos. Hay que ir con pies de plomo, esto es muy largo”. René volvió a recordar que no piensa en su futuro; cumple contrato en el Almería el próximo 30 de junio.