Luis Salas y Jesús del Moral ya han pasado al grupo de no adscritos

El panorama político ha cambiado radicalmente en el Ayuntamiento de Andújar. El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria, ha debatido sobre las modificaciones que se han producido en el organigrama de la Junta de Gobierno Local tras las dimisiones de los ediles Luis Salas y Jesús del Moral que han abandonado la bancada del Grupo Municipal Socialista para pasar al de no adscritos. Circunstancia ésta que ha estado detrás de la mayor parte de los asuntos del orden del día de esta convocatoria extraordinaria en la que en primer lugar se ha procedido a la toma de conocimiento relativa a las renuncias de los dos concejales socialistas como responsables de varias de las delegaciones municipales y como integrantes del Grupo Socialista para pasar a ediles no adscritos, así como la recomposición del Gobierno local. Además, de los cambios que se han producido en cuanto al personal eventual de confianza, tras los ceses en sus cargos de Jorge Campos como secretario particular del alcalde y Alfonso Fernández como responsable del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento siendo éste sustituido por el periodista José Conteras.

El Partido Popular ha alertado, en el debate, de las graves consecuencias que esta situación está teniendo para la ciudad de Andújar. En este sentido, el portavoz municipal del PP, Francisco Carmona Limón, ha responsabilizado de esta crisis de gobierno -de la que no se conoce antecedentes en el Consistorio iliturgitano en los últimos tiempos- al alcalde de Andújar, Francisco Huertas y ha aseverado que pone peligro la prestación de los servicios públicos municipales y los planes de empleo para los próximos dos meses que quedan de mandato.

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Josefa Jurado, ha incidido en que el Ayuntamiento funciona sin ningún tipo de problema y que esta situación sido provocada, en sus palabras, por decisiones personales de los dos ediles que han abandonado el Grupo Municipal Socialista quienes no han entregado sus actas de concejales. Asimismo, a pesar de las dificultades que entraña gobernar en minoría, Jurado confía plenamente en el trabajo diario y en equipo de los empleados municipales con el fin de garantizar los servicios públicos.

Asimismo, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Juan Francisco Cazalilla, en su intervención, ha valorado el trabajo de los concejales salientes del equipo de Gobierno y ha reconocido que no es fácil esta nueva situación que se plantea a dos meses vista para celebrarse los comicios locales del 26 de mayo.

José Luis Plaza

Finalizado el debate sobre los primeros puntos del orden del día, se ha aprobado por unanimidad la modificación de la composición de las comisiones informativas y otros órganos colegidos donde el PSOE contará con un concejal menos ante esta reestructuración. Además, de la revocación de las dedicaciones municipales de Jesús del Moral y Luis Salas. Los ceses como concejales del PSOE supondrán para Del Moral y Salas un recorte considerable en los emolumentos. Así, de los 25.200 euros anuales que cobraba Jesús del Moral y los 18.000 euros anuales que percibía Luis Salas que les correspondían como ediles con dedicación exclusiva y parcial respectivamente ahora pasarán a cobrar la cantidad que reciben el resto concejales sin cartera por asistencia a pleno. Ahora, pasan a ser ediles con dedicación Lucas García (exclusiva) y Alma Cámara (parcial). Este punto se ha aprobado con los votos a favor de los grupos políticos con representación municipal, a excepción del Partido Popular que se ha abstenido.

Finalmente, cabe comentar que Virginia Cabezas ha tomado posesión mediante la fórmula de juramento como edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Andújar tras la renuncia al acta de concejal de Jesús Estrella al ser nombrado recientemente delegado territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Jaén. La nueva concejal ha sido muy bien recibida por los todos los integrantes del Pleno de la Corporación Local.

