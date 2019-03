Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para la conductora que se saltó un stop en la N-502

El 14 de julio de 2016 tres mujeres fallecían como consecuencia de la colisión entre un camión y un todoterreno en el punto kilométrico 11 de la N-502. Otras seis resultaban gravemente heridas. Todas ellas eran de nacionalidad búlgara y trabajaban como temporeras en los campos de fresa que hay en el valle Amblés.

La Fiscalía ha pedido una pena de tres años y medio de cárcel para la conductora del todoterreno en el que viajaban las tres mujeres fallecidas. Y la suspensión del permiso de conducir por cinco años, un permiso que le fue retirado cautelarmente tras el accidente.

El fiscal Oscar Barrios, que ha redactado el escrito de acusación, concluye que la conductora cometió tres delitos de homicidio por imprudencia grave porque se saltó el stop y cruzó la carretera nacional sin darse cuenta de que por esa carretera circulaba un camión. Era una zona completamente recta y con buena visibilidad y además las condiciones meteorológicas eran buenas.

En el todoterreno solo podían viajar nueve personas pero iban diez. Lo que añade gravedad a la imprudencia de la conductora, según el fiscal.

El camión también circulaba con exceso de velocidad, a 90 kilómetros por hora, pero eso sería una imprudencia menos grave y no se va a perseguir porque las víctimas no han presentado denuncia contra él. Según el escrito de acusación, el conductor al ver que el otro vehículo invadía la calzada, a unos 45 metros del punto de colisión realizó una maniobra de evasión iniciando la frenada, pero no fue suficiente para evitar el choque.

En su escrito el fiscal pide la apertura de juicio oral y solicita que en el mismo testifiquen tanto el conductor del camión como el conductor de otro vehículo que circulaba detrás y que vió el accidente.