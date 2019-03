Loly Corujo: "Las discrepancias nos hacen grandes, estamos en el PSOE"

El PSOE ya ha hecho públicas la mayoría de las candidaturas a las elecciones y la Secretaria General del PSOE, María Dolores Corujo, ha pasado por los micrófonos de SER Lanzarote. Pedro Viera será el número tres en la lista regional del PSOE en las próximas elecciones y este miércoles se celebrará el Comité Regional del Partido, previo al Federal.

Sobre la posibilidad de que el PSOE establezca una gestora en Arrecife, Corujo ha dicho que: “las cuestiones internas del partido no se implican en un sí o en un no, no interesan a la ciudadanía. Ha habido situaciones difíciles, poco comprensivas desde el punto de vista político pero nunca a través de los medios de comunicación. Mi opinión no la digo en la SER”, ha zanjado Dolores Corujo.

Sobre la presencia de Tomás Fajardo, el concejal tránsfuga del PIL en las listas del PSOE de Arrecife, Corujo ha dicho que: “a este señor lo echan de su partido por defender a la alcaldesa de Arrecife, tal cual, esa lealtad es lo que ha motivado a la alcaldesa para reforzar su candidatura, la entiendo perfectamente”, explica Corujo. Además, asegura que Tomás Fajardo “se ha comprometido con los valores socialistas, aunque no esté afiliado”.

Corujo considera que la lista de Eva de Anta: “es una muy buena lista, apoyada por la inmensa mayoría de la militancia en el Comité Insular”.

Corujo se ha referido también a las diferencias con los concejales de Teguise que no han querido tomar posesión, después de la dimisión en bloque por “diferencias con la dirección del partido en la isla”, es decir, diferencias con Dolores Corujo. “Cualquier proceso de elaboración de listas tiene su dificultad”, ha explicado la portavoz parlamentaria del PSOE. “Las decisiones a veces gustan más o gustan menos, va en el cargo tomar decisiones pensando en el interés general del Partido Socialista”, ha señalado. “Las diferencias nos hacen grandes, estamos en el PSOE”, añade Corujo.

Corujo se vuelto a mostrar crítica con la actitud de Coalición Canaria en el municipio, que ha calificado de “irresponsable”, señalando que colocaron a varios concejales de Arrecife en varias instituciones tras abandonar el grupo de gobierno, entre ellos, Rafael Juan “como consejero no electo en el Cabildo de Lanzarote”. En este sentido, ha respondido también a las críticas de San Ginés que acusó a José Juan Cruz Saavedra de faltar al último pleno por estar de carnavales en La Palma. Corujo le recuerda a Pedro San Ginés que: “el Pleno de la Graciosa se retrasó dos horas porque dos consejeros del grupo de gobierno se quedaron dormidos”.