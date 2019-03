Casimiro: "Tener el factor cancha no garantiza el éxito"

Luis Casimiro habló tras el último entrenamiento en Málaga antes de partir hacia Berlín. El Unicaja visitará al Alba en el partido que resolverá la eliminatoria de la Eurocup, con 1-1 en la serie el que gane pasará a semifinales. El equipo malagueño jugará lejos del Carpena, algo que el entrenador no ve determinante. "Se ha demostrado que no ha tenido mucha influencia. Es partido definitivo y a mí me da igual jugarlo en un sitio u otro. Lo relativizo, se ha visto que tener el factor cancha no garantiza el éxito". El técnico reconoció que el encuentro es el más importante de la temporada hasta el momento. "Hasta ahora sí es el más importante porque es definitivo. Es el último de esta serie, es el partido donde hay que ganarlo sí o sí. Una buena mentalidad, estar con una buena preparación para reconocer por donde van a venir los problemas o estar al máximo nivel de intensidad física son las claves".

