Óscar Abellón transmite a la dirección de C's en Soria su intención de su cargo de Comunicación

Los movimientos en la formación naranja tras la anulación de los 82 votos fraudulentos de Silvia Clemente y el nombramiento de Francisco Igea, llegan también a la provincia de Soria.

En esta ocasión, según ha podido confirmar la Cadena Ser, es Óscar Abellón, el responsable de Comunicación en Soria, el que ha transmitido a la dirección del partido la intención de dimitir de su cargo, como lo ha hecho su inmediato superior a nivel regional Pablo Yáñez, principal apoyo de Silvia Clemente para liderar el proyecto en Castilla y León y cuyas desavenencias con Igea han sido notables desde los inicios.

No obstante, Abellón todavía no ha presentado el escrito oficial de dimisión. El secretario de organización provincial de Ciudadanos en Soria, Jesús de Lózar, se posiciona con Francisco Igea, porque considera “que Clemente no era precisamente ejemplo de renovación”. De Lózar insiste en que” situaciones como ésta no mancha la imagen de Ciudadanos, sino todo lo contrario, porque es capaz de detectar y subsanar los errores”.