Ahora que estamos preparando en Soria (así como en Teruel) la ‘Revuelta de la España vaciada’, con la despoblación como uno de los caballos de batalla de la manifestación, sinceramente, no me salen las cuentas. Ya lo he dicho alguna vez, soy de letras, y aunque sé sumar dos más dos, insisto, no me salen las cuentas. Me refiero a que siendo tan poquitos en esta provincia, el Deporte tiene una presencia en la esfera social realmente tremenda.

Ya lo dije en otra columna de opinión, hace meses, en julio, en la que hablaba de éxito desproporcionado de nuestro deporte en cuanto a la ratio población-deporte y triunfos, con numerosos campeonatos regionales, nacionales y las participaciones internacionales, incluso con medallas, cada año. Pero hoy no quiero referirme a los resultados, sino a la cantidad ingente que hace deporte.

Porque en Soria hay cantera. La hay en fútbol, en baloncesto, en balonmano, en atletismo, en bádminton, en duatlón, en natación, en billar… se percibe la implicación o la afición al deporte en todas las edades en las pruebas populares de atletismo, los Juegos Escolares, las carreras por montaña o las actividades que organiza el Ayuntamiento, por no hablar de las escuelas deportivas. Me sorprende cada semana ver cómo siendo tan poquitos se hace tanto deporte. Me sorprende y me alegra.

Y todo ello con el hándicap de que los jóvenes de nuestra provincia tienen que marcharse fuera al cumplir los 18 para estudiar sus carreras universitarias o, con otras edades cercanas, en busca de un trabajo que no encuentran aquí. Y aun así, con ese casi impuesto relevo generacional, sigue habiendo una ingente masa social que cada fin de semana se calza las zapatillas, el chándal o el bañador, coge la raqueta, la bici o el balón para disfrutar del deporte.

Por ello hay que luchar, por la supervivencia de la provincia, por la supervivencia de nuestro buen deporte. Si queremos seguir presumiendo y disfrutando de ello. No nos queda otra. Somos tantos y tan poquitos a la vez… Pero juntos somos más fuertes.