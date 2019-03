La Junta Electoral Central obliga al gobierno regional a retirar varias notas de prensa de su página web

La Junta Electoral Central ha estimado parcialmente la reclamación del PP y ha obligado a la Junta a retirar varias notas de prensa de su página web. Entre otras, una donde se recogen unas palabras del presidente Page exigiendo que alguien pida perdón por haber querido llevar el ATC a Villar de Cañas, en Cuenca.

También se debe retirar otra donde se anunciaba una partida para Servicios Sociales. Según la resolución de la Junta Electoral Central, no se abre ningún tipo de expediente sancionador ni tampoco se atiende la petición del PP que pedía prohibir cualquier tipo acto publicitario futuro, algo que no se puede hacer porque la Junta Electoral no se pronuncia sobre hipotéticos actos, con lo que no es posible saber si es publicitario o no.

El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha señalado este martes desde Marchamalo (Guadalajara) que ha dado orden a los servicios jurídicos del gobierno regional para que adapten y controlen que la normativa electoral se cumple en las notas de prensa que publica el Gobierno de Castilla-la Mancha.

El Partido Popular ha criticado que se "haya condenado al presidente Page por hacer trampas", como ha señalado la secretaria regional del PP, Carolina Agudo. También ha apuntado que "se ha condenado al gobierno por cometer ilegalidades, que ha utilizado el dinero de los castellanomanchegos para hacer campaña electoral".