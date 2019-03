La Generalitat dará una respuesta combativa a la orden de la Junta Electoral

El Govern aún no ha decidido si acatará o no la orden de retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios de la Generalitat. La portavoz Elsa Artadi ha avanzado que presentarán alegaciones y ha evitado concretar en qué consistirá esta respuesta "combativa" porque, dijo, todavía no se ha podido reunir con Quim Torra para valorar el documento: "Lo tenemos que trabajar con el president Torra entre hoy y mañana y veremos qué soluciones damos de una forma claramente combativa, porque lo que no puede ser es que se interfiera de esta manera en cómo queremos vivir y hacer política en esta país".

Artadi ha calificado la resolución de la junta electoral de “demanda ridícula” y ha afirmado que “parece que les moleste que JxCat, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad”.

El Govern tiene poco margen de tiempo para pronunciarse porque la Junta Electoral dio anoche un plazo de dos días para que Torra ordene que se descuelguen los símbolos de las fachadas de los edificios públicos. La consellera ha explicado que la Asesoría Jurídica y el Departamento de Presidencia están estudiando las alegaciones y los precedentes legales.

Por su parte Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, advierte que "por descontado que el señor Torra tendrá que cumplir lo que dice la Justicia. ¿Qué se han pensado?" La socialista Meritxell Batet ha subrayado que es importante garantizar la neutralidad de las instituciones y más en periodo electoral.