Segunda jornada sin urgencias en Atención Primaria

Como ya auguraban algunos profesionales el cierre de las urgencias médicas de Atención primaria en Arana se ha vuelto a repetir: como ya ocurriera por primera vez el pasado 4 de marzo, la falta de profesionales médicos ha obligado a dejar sin servicio al SUAP de Aranda y su zona de salud entre las tres de la tarde del miércoles 13 de y las ocho de la mañana del jueves 14.

La alternativa en este caso ha sido derivar los casos que han llegado hasta las nueve de la noche a las consultas médicas abiertas por la tarde en cada centro de salud . El Hospital Santos Reyes se ha hecho cargo de las urgencias que han requerido asistencia a partir de ese momento y durante toda la noche. Cabe reseñar que en esta jornada no se ha producido el colapso originado hace diez días, cuando las urgencias hospitalarias se vieron desbordadas en algún momento de la tarde, con tiempos de espera de entre cuatro y seis horas.

El SUAP sigue siendo, en este momento, el talón de Aquiles de la asistencia sanitaria en la comarca ribereña, porque mientras mejoran otros problemas con la contratación y reincorporación de algunos profesionales en áreas rurales, aún no se ha encontrado una solución estable a las urgencias de atención primaria. Pese a los esfuerzos del nuevo equipo de la gerencia provincial por cubrir las plazas de este servicio los resultados no están alcanzando a todos los turnos establecidos. De hecho este miércoles estaba prevista la contratación de un médico que finalmente no ha llegado a formalizarse al no contar dicho profesional con todos los requisitos exigidos. Según ha podido saber la redacción de Radio Aranda lo que sí se ha logrado es garantizar que el servicio estará atendido durante todos los fines de semana de este mes, lo que era una prioridad dado que son los días en los que no funcionan las consultas médicas diarias. Sin embargo no se descarta que vuelva a repetirse el cierre de las urgencias algún otro día laborable, porque en ocasiones son turnos que se cubren de un día para otro.

Fuentes médicas reconocen, en cualquier caso, que estas contrataciones esporádicas y otras colaboraciones puntuales con las que se refuerza el servicio (incluso con la presencia de médicos de Valladolid, como ocurría este fin de semana) no solucionan un problema que requeriría de medidas que estabilicen el servicio.

