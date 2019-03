Querol: "Tenemos que hacernos fuertes en casa para engancharnos arriba"

Uno de los jugadores que llegó en invierno y que cuenta con la total confianza del entrenador es David Querol. El catalán reconoce que tras la derrota en Elche, el plantel cadista sigue teniendo la ilusión intacta. "Sabíamos que esto podría pasar. Cuando llevas tantas victorias seguidas estás más cerca de perder. Ahora tenemos que hacernos fuertes en Carranza para engancharnos arriba y espero conseguir los doce puntos".

El futbolista reconoce el cambio de objetivo para este tramo final de liga. "Cuando llegué me dijeron que el primer objetivo sería el de los cincuenta puntos. Ahora nuestro objetivo es jugar el play off". Para conseguir este nuevo objetivo el mensaje es claro: "hay que ir partido a partido. Nos centramos en el Lugo y luego en los siguientes, que además tenemos la oportunidad de jugarlos en Carranza".

El ex del Reus también valoró dónde se siente más cómodo sobre el césped. "Me encuentro a gusto en las tres posiciones. Me gusta estar replegado atrás y salir a la contra. Si me tengo que decantar por alguna me quedo como mediapunta o delantero centro, pero me siento bien en las cuatro posiciones".