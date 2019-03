El gobierno propone financiar con más de tres millones de euros el Museo del Carnaval y el de El Puerto de Santa María

La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y compuesta por representantes del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura y Deporte, ha elevado hoy una propuesta al ministro de Fomento para la financiación de dos proyectos muy esperados en la Bahía de Cádiz, el Centro de Interpretación del Carnaval de Cádiz y la segunda fase del museo de El Puerto de Santa María.

En el caso del primero, el gobierno concederá 2.088.786,60 euros para que se rehabilite y se adecúe el Palacio de los Marqueses de Recaño donde se ubicará el Museo del Carnaval. Una cantidad, esos más de dos millones de euros, que suponen el 60% de los fondos necesarios para acometer esas obras de reforma y remodelación que, según el ayuntamiento, será mínima, ya que pretenden conservar la mayor parte posible del aspecto actual de esta arquitectura palaciega de mediados del siglo XVIII.

El consistorio ya acordó por unanimidad en el pleno ordinario de enero del año pasado solicitar al ministerio de Fomento que destinase el 1,5% cultural al Museo del Carnaval, por lo que se trata de una demanda que ha sido constante por parte del ayuntamiento desde que el PP gobernase.

El Palacio de los Marqueses de Recaño se sitúa en el número 10 de la calle Marqués del Real Tesoro y se encuentra a 400 metros de la plaza del Corralón, en el barrio de La Viña, y a la misma distancia del Gran Teatro Falla. El edificio dispone de planta baja, entreplanta y tres plantas que acogerá el Centro de Interpretación del Carnaval de Cádiz, nun proyecto de 5 millones de euros con vocación museística y de exposición, pero también de legado patrimonial y cultural, además de tener objetivos de investigación y de formación.

En cuanto a El Puerto de Santa María, los ministerios también han propuesto financiar su proyecto de remodelación del Hospital de la Divina Providencia, el "Hospitalito", para la segunda fase del Museo.La cantidad recibida será de 1.142.471,82 euros, y supondrá el 70% del presupuesto total necesario para acometer la actuación que pretende el consistorio de la localidad. Su alcalde, David de la Encina, ya ha valorado el anuncio de forma muy positiva, y considera que el museo ubicado en el 'Hospitalito' será "el emblema de la recuperación del barrio alto del centro del Puerto".

Se da un paso más, pues, en la consecución y de estos dos proyectos, aunque no se trata del último trámite, sino el penúltimo. Esta proposición ahora debe llegar hasta el ministro de fomento, José Luis Ábalos, quien debe firmarlo y dar el sí definitivo, que alcanzará su confirmación final con la publicación en el BOE. No obstante, aunque no se trate de una confirmación absolutamente oficial, según fuentes del ayuntamiento de Cádiz, es un paso prácticamente definitivo y muy difícil de que sea revocado, llegado a esta altura.

Programa del 1,5% cultural

El programa del “1’5% Cultural” es la principal herramienta de la Administración General del Estado para responder al mandato constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Para ese fin la Ley de Patrimonio Histórico estableció el porcentaje mínimo del 1% a aplicar sobre el presupuesto de las obras públicas que se ejecutan por la Administración del Estado. Más allá de esa obligación, el Ministerio de Fomento amplió en 2014 su aportación a este objeto del 1% al 1,5% del presupuesto de las obras que licita.