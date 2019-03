Borriana contra las agresiones sexuales durante las fallas

“De Fiesta, No de Caza” es el mensaje de la nueva campaña contra el acoso sexual callejero que ha diseñado y presentado el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Borriana. En el acto en el que se ha dado a conocer toda la cartelería y material diseñado para la campaña, han estado presentes tanto la concejala de Igualdad, Maria Romero, com la Agente y la Técnica del Departamento, Lourdes Burdeus y Sheila Pierre-Louis, además de los y las representantes de los diferentes locales de ocio nocturno que se han sumado a la campaña, como son Naraniga Gastromusic, La Habana, Baviera y El Holandés Errante.

Tal y como ha explicado inicialmente la concejala de Igualdad, Maria Romero, “desde Igualtat lanzamos esta campaña con el objetivo de hacer frente común para promover entornos de ocio libres para todo el mundo, y en especial para las mujeres, por ello quiero agradecer a todas las partes que se han sumado, como son la Junta Local Fallera y la Federació de Falles, Policia Local de Borriana, Pub Baviera, Naraniga Gastromusic, La Habana , Holandés Errante, Musical Events Burriana y la Cruz Roja Juventud”. Y es que los y las representantes de los diferentes locales de ocio de la ciudad se han sumado a esta campaña, ya que como ha explicado la misma Romero “retomamos este tipo de iniciativas con una nueva campaña que se estrena para las próximas Fallas, pero que queremos que se haga extensible a la totalidad de celebraciones y actividades de ocio nocturno que tengan lugar en Borriana durante todo el año”. Así los locales se han comprometido a difundir la campaña en sus redes y repartir en su local el material que tiene como mensaje central «de fiesta, no de caza» con el cual se busca lanzar un mensaje muy claro y directo a la ciudadanía y en especial a los hombres. En palabras de la regidora «queremos que los borrianenses vayan de fiesta para disfrutar de manera respetuosa y consciente y no que lo conviertan en una excusa para acosar a nadie». A continuación, ha sido la Agente de Igualdad en el Ayuntamiento de Borriana, Lourdes Burdeus quien ha presentado el vídeo que también se incluye en la campaña. Un video donde hombres reconocidos de la ciudad lanzan mensajes hacia otros hombres, buscando su complicidad. Tal y como se ha explicado en la presentación «buscamos activar a ese hombre que respeta y actúa como cabría esperar en una sociedad democrática. Buscamos que los hombres borrianenses que participan logren que todos empaticen y se hagan cargo de su responsabilidad en la erradicación de la violencia, tomando conciencia de que con su forma de hacer pueden contribuir a aquello que no quieren ser. Queremos, además, huir de mensajes que exigen a la víctima, y enfocarnos hacia la parte del agresor». En este video se pueden ver imágenes de Telmo Tejedo, joven integrante del equipo Athletic Borriana Kayac Polo, el joven Pablo Ania, abogado y windsurfista profesional y uno de los deportistas provinciales más condecorados, el director del diario Ara, David Miró, Kiko Garcia, ciclista profesional y director de la vuelta a España, Juan Poré, reconocido artista local y Iban León, premiado poeta borrianense y profesor, además de aquellos que están directamente relacionados con las Fallas como Salvador Doménech, Josep Nos o Salva Blanch.

Finalmente, la concejala Maria Romero también ha querido agradecer “el apoyo y colaboración de Cruz Roja, ya que este año se encargará de habilitar un Punto Violeta durante las Fallas con la intención de dar apoyo presencial a la campaña, con un puesto que estará situado en la pared lateral del Mercat de Borriana, por ser una zona céntrica y muy transitada en estas fiestas”. El Punto estará activo entre las 23:00 y las 03:00 horas de la madrugada de los días 16, 17 y 18 de marzo, con un doble objetivo: concienciar y prevenir situaciones y atender a aquellas personas que hayan sufrido o sean conocedoras de una agresión. En ese mismo Punto Violeta, coordinado con el Centro Mujer 24h, se ofrece la información y el teléfono con el que poder contactar si se necesita asesoramiento telefónico, pero también facilitarán el contacto y se coordinarán diariamente con la Policía Local. Un lugar en el que se podrá encontrar, consultar y asesorar por una psicóloga, así como por una integradora social.