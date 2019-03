El Twitter de la Policía lagunera llama "imbécil" al autor de la quema de contenedores

La Policía Local de La Laguna ha vuelto a denunciar la quema de contenedores de basura y mobiliario público en algunas zonas del municipio. La polémica ha surgido cuando, en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de la Policía, se llamó "imbécil" a la personas que "se divierte" con la quema. Y añadía tachando la situación de "insensatez, temeridad, golfada y estupidez", recordando además el enorme "coste económico" que algo así supone para el mobiliario urbano.

Los seguidores de la cuenta oficial no tardaron en responder recordando que "está feo insultar a un ciudadano, aunque sea presunto culpable" y añadían: "no tranquiliza nada saber que la policía te puede insultar". El debate continuó cuando otro tuit del responsable informático aseguraba que "un adjetivo calificativo no es insulto si no hay ofendido manifiesto" y terminaba diciendo: "si usted se siente aludido, puede ejercer su derecho a la rectificación aportando las pruebas que considere".

