No son buenos tiempos los que pasa el CD Tenerife en la faceta deportiva, especialmente en la demarcación delantera donde los jugadores que pertenecen a la misma no son capaces de ver puerta con la facilidad que les gustaría por distintos motivos que trata de solventar la parcela técnica.

A dicha demarcación pertenece Nano Mesa quien hoy ha pasado por la antena de la Cadena SER comentando entre otras cosas que “el equipo pelea y no estamos teniendo suerte, pero debemos estar tranquilos al respecto porque seguro que las cosas cambiarán más pronto que tarde. Estoy seguro de que sacaremos adelante esta situación”, comentó el delantero tinerfeño.

Lo cierto es que el canterano no pasa por un momento dulce aunque tiene claro que “siempre daré la cara y prefiero darle la importancia justa a las críticas que se me puedan hacer. Prefiero callar pues yo ni siquiera llevo mis redes sociales”, haciendo referencia al vídeo que publicó en el que se le veía con Chilunda y reconociendo que “fue un gran error, una bobería de la que reconozco haber aprendido aunque me es indiferente lo que puedan decir de ello”, matizó el jugador.

Los números que arroja el delantero no son los esperados desde su llegada de nuevo al conjunto tinerfeño aunque Nano asegura que “trato de llevarlo de la mejor manera posible. Estoy tranquilo y voy a seguir peleando por marcar el mayor número de goles posible. Tanto Naranjo como yo tratamos de estar anímicamente bien y no tengo problema alguno en decir las cosas como son. Reconozco que no estoy al nivel que debería y pelearé por cambiar la situación”, sentenció.