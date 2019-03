Caitlyn Jenner, premio "Alan Turing"

La exdeportista olímpica y activista transexual Caitlyn Jenner acudirá en junio al municipio tinerfeño de Arona para recoger el premio Alan Turing LGTBIQ Award "por su compromiso con la visibilidad del colectivo transexual", según ha informado la organización de los premios en una nota.

Jenner también es conocida por ser madrastra de las Kardashians y madre de las celebridades norteamericanas Kylie y Kendall Jenner, pues forma parte de una familia que saltó a la fama tras el éxito del programa de telerrealidad "Keeping up with the Kardashians".

En el comunicado, ARN Culture and Business Pride ha explicado que "lejos de esconderse", Jenner "revolucionó al mundo" tras anunciar su transición de sexo a los 65 años y su presencia en el festival será "uno de los grandes reclamos".

Caitlyn Jenner ha protagonizado varios programas de máxima audiencia para dar testimonio y ha generado un "auténtico fenómeno social", según la nota.

Además, recientemente Jenner ha anunciado su voluntad de dar el salto a la política para luchar contra la transfobia.

Bajo la consigna "another way of loving, another way of pride" (otra manera de amar, otra manera de orgullo), y organizado por Turismo de Arona en colaboración con el Ayuntamiento, el ARN Culture and Business Pride ofrece una propuesta, a juicio de los organizadores, "claramente alternativa" a las celebraciones del orgullo en todo el mundo al apostar por una agenda de actividades orientadas "a todos los públicos, pero con especial atención en el turista LGTBIQ más exigente y sofisticado".