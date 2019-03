Rechazo generalizado de Ronda al adelanto de la corrida Goyesca

La decisión definitiva de Francisco Rivera de adelantar la corrida Goyesca al fin de semana antes de la semana de feria ha levantado mucha polémica en la ciudad. Los ciudadanos a través de las redes sociales han mostrado su rechazo absoluto al adelanto del festejo taurino. Igualmente el sector empresarial rechaza la fecha impuesta por el empresario de la plaza de toros y el PP pedirá a la Junta de Andalucía que no autorice la celebración de del festejo el 31 de agosto.

Los peñistas están molestos

Los últimos en pronunciarse han sido los peñistas. La Asociación de Peñas de Ronda se muestra "molesta" con la decisión de Francisco Rivera Ordóñez de separar la corrida Goyesca de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Desde el colectivo aseguran que la feria de Ronda sin la Goyesca no es nada, al igual que la corrida sin formar parte de las fiestas. Van unidos por "tradición, historia y cultura" de la ciudad, ha declarado el presidente del colectivo Gabriel Pardo.

Los peñistas, aseguran que separar la corrida de la semana de la feria, no beneficiará a ningún sector de la ciudad. Insisten en que los eventos que se organicen deben estar dirigidos buscando el interés general y no el particular de ninguna empresa, organización o institución. A título personal, porque según indica Pardo, el colectivo de peñistas aun no han llegado a una determinación concreta, le parece “una barbaridad” desvincular los festejos taurinos de la feria de septiembre.

"Ninguna valoración positiva"

Por otro lado, el sector empresarial de Ronda rechaza el cambio de fecha de la corrida goyesca al 31 de agosto. Desde APYMER, indican que solo dos empresas asociadas han dado una valoración acerca de este asunto y ninguna ha sido positiva. Se muestran sorprendidos desde el colectivo de pequeños y medianos empresarios con el hecho de que el empresario taurino no haya tenido en cuenta el rechazo generalizado que desde diferentes sectores rondeños se ha venido mostrando desde que se puso encima de la mesa la posibilidad de separar la mítica corrida de toros de la feria.

Desde la institución aseguran que siguen en la misma posición de hace unas semanas. No ven con buenos ojos que los festejos taurinos queden al margen de la semana de nuestra feria ya que, según ellos, podría pasar factura negativa especialmente a la feria del centro.

El PP pedirá a la Junta la no autorización del festejo taurino

Desde el PP de Ronda dicen que no se puede consentir que los intereses particulares de un empresario prevalezcan sobre el de los rondeños. Los populares creen que Francisco Rivera, teniendo en cuenta el rechazo mayoritario que se ha producido, debería reconsiderar su postura.

En este sentido, este miércoles, la portavoz adjunta del PP rondeño, Mari Carmen Martínez, ha sacado a relucir una publicación en las redes sociales del propio Rivera donde el ex matador de toros asegura que en los últimos dos años se ha adelantado la fecha de las fiestas a petición de él mismo. Algo que ha sido criticado duramente el PP. Esperan que la Junta de Andalucía, donde gobierna su partido, no autorice la celebración del festejo el 31 de agosto.

Por ello presentarán en la próxima sesión plenaria del mes de marzo una Moción Institucional instando a la Delegación del Gobierno Andaluz en Málaga a que no autorice la celebración de la corrida.





Sin valoración



Desde el Ayuntamiento de Ronda de momento no se han pronunciado al respecto aunque esta emisora sí ha podido saber que esta mañana la alcaldesa, Teresa Valdenebro, ha mantenido una reunión con Curro Vázquez, hombre de confianza de Francisco Rivera.