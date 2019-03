Rafa Navarro: "Nos vamos a dejar el alma por salvar la categoría"

El entrenador del Córdoba, Rafa Navarro, pasó por los micrófonos de Ser deportivos para analizar el momento del equipo tras la derrota dolorosa en Almendralejo y todo lo que queda por delante. A pesar del desánimo general, Navarro sigue apelando a la calidad de la plantilla, a los puntos que quedan por delante y al trabajo que están desarrollando.

Con 39 puntos en juego, Navarro considera que hay margen para meterse de nuevo en la pelea, máxime cuando aún queda seis partidos en casa, varios de ellos contra rivales directos. "Estamos deseando que llegue el domingo. En Almendralejo no estuvimos al nivel que requiere la categoría pero cuando las cosas no salen lo que quieres es que llegue ya el domingo. Solo pensamos en el Sporting y estoy convencido de que si el domingo ganamos empezaremos a ver las cosas de otra manera. En los entrenamientos veo a los jugadores muy intensos sabiendo que tenemos que dar un paso adelante el domingo. Seremos valientes y daremos un paso al frente", afirmó Navarro en la Cadena Ser, donde confirmó que habrá cambios con respecto al equipo que cayó derrotado contra el Extremadura. "Habrá cambios en el once. Además, Bodiger no podrá estar y es una pieza clave sobre todo a nivel defensivo", comentó.

El entrenador cordobesista aseguró no mirar el calendario ni hacer cuentas todavía. "Estoy convencido de que nos vamos a salvar. Ojalá sea en la penúltima jornada en casa, con nuestra gente, pero si hay que esperar al último día, no pasa nada. La situación no es la mejor, es un momento delicado pero soy optimista. Espero que los jugadores vean la situación como yo. Si jugamos como el día del Málaga en casa, el Córdoba tiene plantilla para estar fuera de los puestos de descenso. En casa no podemos fallar. El domingo es nuestra final y tenemos que dejarnos la vida. En el fútbol puede pasar de todo, pero lo que es innegociable es dejarnos el alma. No pienso para nada en la posibilidad de bajar de categoría. Me voy a dejar la vida por el equipo de mi ciudad, por dejarlo en Segunda División. Ojalá la afición nos anime porque para nosotros sería jugar con uno más", concluyó Rafa Navarro.

De cara al choque del domingo, el Córdoba recupera a Fernández, Luis Muñoz y Blati Touré, pero perderá a Bodiger por sanción y a Manzambi por la cláusula del miedo.