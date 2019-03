El vestuario está con Natxo

Edu Expósito reconoció este miércoles que los jugadores están con su entrenador. "El grupo somos todos. No sólo los jugadores", afirma el centrocampista catalán. Expósito destaca que el apoyo al míster es así "desde el principio".

En el momento más delicado de la temporada, y con el ascenso directo a siete puntos, los blanquiazules aprovechan estos días sin liga en el fin de semana para "limpiarse" y llegar con la cabeza despejada al próximo partido liguero ante el Almería.

Expósito afirma que el parón viene bien porque "toca limpiar un poco la cabeza y empezar lo mejor posible" para así saber cuales son los fallos que han llevado al Dépor a su primera gran crisis de juego y resultados. Para Expósito, todo se puede solucionar "cada uno cogiendo al compañero y ayudándose. Hay que levantarse".

Sobre la decepción que vive ahora mismo el deportivismo, Edu Expósito pide a la gente que no los abandone ahora mismo y siga creyendo, a pesar de que los números no inviten al optimismo. "Le pediría que siguiesen confiando en este grupo y que nadie se baje del barco", reclama. Para él, el Dépor tiene "un grupo fenomenal" y "queda un mundo" para el final de Liga.

Sobre su expulsión ante Las Palmas, el jugador reconoce que fue una sanción justa. "Estoy un poco jodido. Dolido por la expulsión. Es un error mío, e instintivamente hago esa acción" . Unido al parón de este fin de semana y a la sanción ante el Almería, el ex del Fabril estará más de 15 días sin competir.