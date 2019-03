5 regalos geniales para el Día del Padre

¡Hola marineros!

Después de fiestas navideñas y carnavales, seguimos celebrando. El próximo 19 de marzo es el Día del Padre, que en Galicia recupera su carácter festivo, así que no hay excusa para acercarse a casa de tu progenitor y darle una buena sorpresa. Ya te estás tirando de los pelos, ¿no? No habías caído en la fecha y, una vez más, no tienes idea de qué regalar. ¿Ya estás pensando en corbatas y obsequios de su club de fútbol? Olvídate de esos clichés. Aquí está Carolina al rescate con una selección de propuestas para que elijas la que más te guste según la personalidad de vuestro padre.

1. Manualidad original

Ya sé lo que me vais a decir: "¿Y estas son las ideas originales que nos ibas a presentar? Le llevo regalando eso desde el parvulario". Calma, que no hablo de un cuadro de macarrones o de la palma de la mano estampada en témperas, sino de algo mucho más chulo e ideal para los que tenéis que encargaros del regalo de los más peques. ¿Qué os parece convertir ese dibujo en un recuerdo duradero y que tu padre (o pareja) pueda llevar siempre consigo? Es lo que hacen las chicas de Trucos y astucias, convierten un dibujo infantil o frase en un llavero, un broche o pin, un punto de libro o imán. Elige lo que más te guste, diséñalo y encárgalo ya porque lo mandan desde Madrid. A mí me encantó la idea, ya que se trata de un objeto único que solo esa persona tendrá. Si queréis conocer a sus autoras a través de su Instagram: trucosyastucias.

2. Whisky Sir John Moore

Esta bebida fue uno de mis descubrimientos en el Fórum Gastronómico que se celebró esta semana en Expocoruña, un whisky hecho en A Coruña, más en concreto en el polígono de Bergondo, y sabrosísimo. Vaaaale, lo admito, me habéis pillado, yo no soy de whisky pero sí que lo probé y tengo que admitir que es de esos que no te rascan en la garganta. Quien sí lo cató es mi padre, que controla más de esto y ya está pensando en comprar la botella, así que tenéis también su visto bueno.

Os cuento más, se trata de un whisky elaborado con malta escocesa pero con agua de aquí, de la zona de Betanzos ¿Cómo os quedáis? ¿Y quién está detrás de esta idea? El empresario José Luis López y su compañía Sansutex. Confiesa que la idea surgió de casualidad, como amante de esta bebida típica de Escocia, así que se lanzó a elaborarla él mismo en su tierra, de ahí un nombre tan coruñés: Sir John Moore. Si os animáis a probarla, sabed que está a la venta en Alcampo.

3. Una vuelta de karts

Si tu padre es como un niño o simplemente le gusta la velocidad, una opción es comprar entradas para los karts. Seguro que hace mucho tiempo que no disfruta como un enano y esta es una buena oportunidad. Puedes llevarlo a una pista al aire libre, las más próximas son las de Viveiro y Valga, o, más cerquita, tenemos el karting de Marineda. Allí hay opciones de entrada desde los 16 a los 45 euros, según el número de vueltas y la compañía con la que vayas. Aquí os dejo el enlace para consultar la opción que más se adapte: https://www.kartingmarineda.com/horarios-y-precios/. Para completar el día padre-hija hasta podéis pasaros por la salón recreativo y seguro que ya lo enamoráis.

4. Vale de peluquería

Por suerte los tiempos van cambiando (más despacio de lo que deberían) y ahora también ellos se preocupan de su aspecto físico. Si tu padre es un presumido, o simplemente es de los que todavía le gusta ir al barbero, una opción genial para ahorrarle unos eurillos o modernizarle el look es un vale para la peluquería, una molona, claro. Ahora tenéis decenas de opciones entre las que elegir, pero mi recomendación es Barborious (c/ Río de Monelos, 28), junto al centro comercial Cuatro Caminos y en la parte inferior del parque Europa. Los precios son muy asequibles, los chicos son súper majos y, lo que es más importante, dejan a los clientes guapísimos. Yo ya he comprado varios vales, así que os hablo desde la experiencia.

¿Que tu padre es calvo? Tranquilo, en estos sitios están más que adaptados a la moda hipster y, además de cortar el pelo, arreglan barbas, depilan cejas, etc. Así que elige los servicios que quieras incluir en tu regalo y listo.

5. Entrada para un espectáculo

Volvemos a las ideas de ocio porque un clásico que siempre gusta (no como las corbatas) son las entradas: entradas para un espectáculo, para un partido de fútbol, para un concierto... Eso ya, según gustos. Pero claro, si os propongo esta idea, me veo en la obligación de recomendaros una opción en concreto y me he puesto a buscar. La elección no ha sido difícil. He optado por una obra sencilla que pueda gustar a la mayoría: "A mariscada dos idiotas", en el Teatro Colón el 17 de mayo a las 22:30.

Se trata de un espectáculo de humor de la mano de algunos de los cómicos más famosos del momento como son David Perdomo, J. J. Vaquero, Álex Clavero, Javier Veiga y David Amor, que se reúnen con motivo del Encontro Mundial de Humorismo. Tiene buena pinta.

Si queréis cerrar el círculo, la clave del éxito es que vayáis con ellos al espectáculo. Se le caerá la baba presumiendo de hijo o hija.

No me digáis que con estos consejos este año no vais a triunfar en vuestra familia. A cambio me tenéis que decir qué os han parecido mis ideas ¿Vosotros destacáis por regalos originales? ¿O sois de los que os volvéis locos cuando llegan estas fechas? Ya sabéis, contádmelo aquí abajo y si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales.

Muchas gracias y hasta el próximo puerto.