El arreglo de Las Trescientas de Elda vuelve a retrasarse

Los vecinos de los bloques 2 y 5 del barrio de las Trescientas tendrán que esperar a 2019 y a la convocatoria de un nuevo Plan de Regeneración para que sus comunidades puedan ser arregladas. Así lo ha denunciado el Portavoz del Partido Popular, Francisco Muñoz quien ha afirmado que el consistorio no ha firmado la prórroga que pedía el Ministerio para poder hacer efectivo el dinero presupuestado para este fin ni además presupuestar la parte correspondiente a la administración local.

En 2017 el Alcalde Rubén Alfaro firmaba un convenio a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Conselleria y Ministerio de Fomento para la realización de un área de regeneración y reorganización urbana en el barrio.

El acuerdo implicaba una inversión de 1.270.000 euros por parte de las tres administraciones y una aportación de los vecinos. Además, el acuerdo establecía fondos para la creación de una oficina de gestión y el realojo de los vecinos durante las obras.

Esta firma suponía que las viviendas debían estar rehabilitadas antes de finalizar el 2018 pero debido a la demora de las gestiones por parte del Ayuntamiento, en agosto de 2018 se solicitó una prórroga para que se ampliase el plazo de ejecución.

A pesar de la firma del convenio y de la concesión de la prórroga, el Equipo de Gobierno, según el PP, no presupuestó su parte correspondiente ni en el Presupuesto de 2018 ni en el de 2019, por lo que al no existir los fondos municipales y no disponer de tiempo material para ejecutar ya la obra, la subvención se ha perdido.

Muñoz ha lamentado que se vuelva a perder una oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos.

El Ministerio y la Conselleria preparan un nuevo plan para 2019-2023 y el edil ha afirmado que están trabajando para poder presentarse a la nueva convocatorio cuando se alcen con la alcaldía.