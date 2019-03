Toni Roldán ratificado como candidato de Proposta per Eivissa al Ayuntamiento de Ibiza

El comité electoral de Proposta per Eivissa ha ratificado a Toni Roldán como cabeza de la lista al ayuntamiento de Ibiza para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Carmen Tur, que será la candidata de PxE al Parlament Balear, ocupará el número dos en la lista municipal y el tres lo ocupará a Juan Ramón Marí de Ca na Palleva.

Roldán destaca que una de sus prioridades el programa electoral será “terminar con los problemas endémicos que padece el municipio "que son la limpieza, la ordenación urbana y la vivienda”.

Dice que es "imprescindible que se apruebe y actualice el Plan General de Ordenación Urbana, ya que actualmente la planificación urbana es del año 1987”. El urbanismo de Vila está en una encrucijada que hay que resolver”.

La limpieza es otra de las prioridades, “Vila es una de las ciudades más sucias que conozco y esto choca frontalmente con la imagen que deberíamos tener como destino turístico de primer orden. No solo deben estar limpias las playas del municipio si no que las calles de la ciudad deberían estar en óptimas condiciones para pasear y por cuestión de higiene, ya que ahora no lo están”.

Por todo ello dice que es "imprescindible renegociar las condiciones que tiene el ayuntamiento con la empresa concesionaria para encontrar soluciones y que Vila sea una ciudad limpia porque ahora, no lo es”.

El candidato de Proposta per Eivissa critica asimismo la iluminación que tienen las principales calles de la ciudad, “un desacertado alumbrado público que no es ni práctico ni bonito, es decir, en los meses de otoño e invierno no es agradable pasear por el centro de Vila porque falta luz, huele mal por la falta de limpieza y el defectuoso sistema de alcantarillado y esto perjudica a los comercios de la ciudad que ven cada vez más mermada su actividad comercial como pequeños empresarios, a lo que hay que apoyar”.

Por otra parte asegura aque hay que apostar por la construcción de más viviendas de protección oficial "para dar solución a la emergencia habitacional que tenemos en la isla y especialmente en Vila, donde se concentra la mayor parte la población de Ibiza. Propone la construcción de ‘escoletas’ municipales gratuitas para escolarizar de 0 a 3 años “con el fin de ayudar a los padres y madres a conciliar vida y trabajo y contribuir a la escolarización temprana que, pese a que no es obligatoria, sí ayuda a fomentar la educación y el respeto desde niños con el fin de crear una sociedad basada en el respeto y los valores”.