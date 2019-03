Ficoba acoge los días 15 y 16 de marzo "Las 24 horas de la innovación"

Esta es la primera edición transfronteriza de una iniciativa que tiene ya una larga trayectoria, desde que se organizara por primera vez en 2007 se han celebrado ya doce ediciones y en esta ocasión llega en el contexto de los proyectos europeos transfronterizos TransferINN, COMPETITIV’eko y Addispace. Se celebrará en FICOBA del 15 al 16 de marzo. Antes, el 14 de marzo, se celebrará un ciclo de conferencias bajo el título “Retos y oportunidades de la fabricación aditiva metálica”.

El objetivo de Las 24h de la innovación es impulsar encuentros creativos que lleven al desarrollo de conceptos innovadores. En esta línea, en la presente edición serán punto de encuentro de agentes competentes en la fabricación avanzada del ámbito universitario y empresarial con empresas interesadas en la industria del futuro, que o bien han avanzado ya hacia la industria 4.0 o bien desean emprender el camino hacia la innovación.

Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras apoyará con su presencia esta edición especial que tendrá como objetivo hacer emerger proyectos de innovación, transmisión y tansferencia de nuevas colaboraciones entre las numerosas entidades del perímetro transfronterizo de Nueva Aquitania-Euskadi Navarra y Francia-España-Andorra. Además, las 24 horas están co-organizadas por Azaro Fundazioa (organización para el impulso económico de Lea-Artibai), Mondragon Unibertsitatea, Cámara de Gipuzkoa, Orkestra Instituto Vasco de Competitividad y Sodena Desarrollo de Navarra.

24 horas de innovación y creatividad. Ese es el tiempo del que dispondrá el alumnado de ingeniería, diseño, empresariales, etc..., proveniente sobre todo de Hegoalde e Iparralde, pero también vendrán participantes de otros países. Los grupos de estudiantes trabajarán con profesorado, representantes de empresas e instituciones, asesores y profesionales dedicados a la investigación, etc. Distribuidos en grupos que se formarán in situ, compartirán y generarán conocimiento con el fin de desarrollar productos o servicios innovadores que respondan a los temas y necesidades planteadas por las empresas, laboratorios o creadores que participan en la presente edición. Así, los 400 participantes crearán programas informáticos, ideas u obras artísticas, campañas de comunicación, estrategias de marketing, nuevas estructuras, etc., dando forma a unos 45 proyectos. Una vez transcurridas esas 24 horas, cada equipo dará a conocer su proyecto en una presentación de 3 minutos de duración, con un carácter humorístico y pedagógico. Los mejores grupos recibirán un lote de premios de manos de los patrocinadores.

Las 24 horas de la innovación están abiertas a todos los públicos: se podrá asistir tanto en familia como entre amigos. La oferta se completa con un pequeño salón entorno a la fabricación avanzada. La entrada es gratuita mediante inscripción previa a través de la web.

Las 24h se podrán seguir en directo online a través de la página de Facebook del evento.