Diez semanas

No veo el momento de que llegue el 27 de Mayo, ¡qué subidón! Tras dos precampañas, dos campañas y sus correspondientes días de reflexión, culminaremos las elecciones generales del 28 de Abril, y las municipales y europeas del 26 de Mayo. Volveremos a oír argumentos recurrentes sobre donde habrán puesto, los votos, a cada quién, y también sobre propuestas de futuros gobiernos. En los últimos años, parece que la vida es aquello que va transcurriendo, mientras vamos de urna en urna, sin conseguir normalizar y serenar la vida política. La llamada fiesta de la democracia, la acción de votar, debe recuperar por mor de sus titulares, la capacidad de ilusionar que demostró tener no hace tanto tiempo.... Tienen, los candidatos, la obligación de seducirnos, y no de hartarnos. La digitalización y la información en tiempo real, deben modificar la concepción de las campañas electorales. Me agota pensar que necesitamos, entre las dos convocatorias, treinta días de campaña electoral. ¿Y si probáramos una campaña de quince días de reflexión/descanso, y un sólo día de petición del voto? De lo que se ahorraría en euros y en esfuerzos baldíos, hablamos otro día.

