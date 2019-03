"Ni puedo ni quiero gustar a todos"

"El fútbol no da tregua. Toca ganar otra vez". Aridane Santana y la Cultural no tienen tiempo para saborear el mejor momento de la segunda vuelta que coincide con el mejor juego del equipo blanco en lo que va de liga. Las tres victorias consecutivas logradas solo son el paso para engordar las cifras y mejorar el puesto en la tabla antes de medirse al Fuenlabrada y la Ponferradina. Antes buscarán aprovechar la aparente candidez del calendario para visitar al Internacional, que está en tierra de nadie, y luego recibir al Celta B, la decepción del campeonato.

Autor de trece goles en el global de las competiciones, el delantero ha analizado su rendimiento y su relación con la afición. "¿Cuestionado? En ningún momento me he sentido así, pero no puedo ni quiero gustarle a todo el mundo. Por encima de todo está la Cultural", indicó el grancanario, que considera que "todos podíamos dar un poco más, aunque el equipo está dando ahora un mayor nivel. Yo quiero más, quiero mejorar, como delantero quiero hacer el mayor número de goles posible, ayudar en el campo con lo que me toque y cuando me toque...".

Aridane señala que "mantener la concentración todos los minutos, no cometer errores puntuales que nos ha costado no llevarnos los tres puntos" está detrás de la necesaria racha que ha impulsado a la Cultural para, al menos, asentarse en la zona de play-off de ascenso. Otro de los aspectos mejorados tiene que ver, a su juicio, con lo que sucede en el área rival. La llegada de Dioni y las modificaciones introducidas por Aira han permitido que "tengamos gente en la zona de remate y eso nos benericia a todos. Era una cosa a mejorar y lo estamos consiguiendo. Luego, a nivel individual, puedes estar más o menos acertado".

La Cultural regresó este miércoles al trabajo en el Área Deportiva / CYD Leonesa

Su sociedad con Dioni Villalba quiere seguir dando réditos en las próximas jornadas, aunque, como hicieron otros compañeros, el "9" blanco se detiene en el día a día. Cada sesión de trabajo en Puente Castro no pasa desapercibida: "me ilusiono con cada entrenamiento, sales con una sonrisa por ver como se exige el equipo, por como lleva a cabo cada tarea y ver el potencial que tenemos. Luego hay que llevarlo a cabo el domingo". En la de este miércoles, la primera de grupo de la semana, Aira dispuso de todos los jugadores, aunque Josep Señé realizó una parte por su cuenta. Los responsables médicos miman al catalán para evitar una nueva recaída en forma de lesión muscular. Sus dolencias de los últimos quince días van remitiendo, pero su concurso en el próximo partido es más que dudosa.