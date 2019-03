O medio campo albivermello perde a un piar fundamental

Fernando Seoane rompe o menisco. Coma un xarro de auga fría cae esta mala nova entre a afección albivermella nun momento máis que complicado para o CD Lugo. Os rumores da lesión saltaban xa dende primeira hora da mañá e o clube facía oficial a lesión poucas horas despois.

O xogador retirábase do adestramento no campo do Ceao o día 12 de marzo coxeando e molesto do xeonllo esquerdo. Foi nun xiro cando algo fallou na perna do mediocampista. Segundo afirma o parte médico oficial, "Fernando Seoane sufrió una torsión en su rodilla izquierda que le obligó a abandonar la sesión. Realizado el estudio de resonancia nuclear magnética se diagnostica de rotura en asa de cubo de menisco interno".

O albivermello será intervido cirúxicamente esta mesma semana e o periodo de recuperación non será inferior ó mes. Con este xiro inesperado, o medio campo albivermello queda deslavazado. Perde a un piar fundamental, a parte do seu esqueleto. A lesión do galego chega, quizáis, no momento máis importante da Liga. Agora, toca ver cales serán al alternativas polas que avogará Alberto Monteagudo.

O lateral esquero, Luis Ruiz, falaba así da lesión en rolda de prensa.