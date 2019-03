El TSJB rechaza la querella de un policía de Palma contra el juez Penalva

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado la querella presentada por un policía local de Palma contra el juez Manuel Penalva, antiguo instructor del caso Cursach. El agente Carlos Vallecillo presentó se querelló contra el magistrado por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, acusándole de utilizar unas amenazas inexistentes para decretar el ingreso en prisión de cinco agentes investigados en la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares considera que no existe delito por parte del juez porque el auto que dictó para ordenar el ingreso en la cárcel de los agentes está motivado y sus argumentos no son absurdos. La sala de lo civil y penal considera que no hay motivos para hablar de injusticia o arbitrariedad en la decisión adoptada por el juez.

Los jueces señalan que el auto del magistrado sostiene que la actuación de los mandos de la policía era como el de una organización criminal y recuerdan que las amenazas a las que se refiere en denunciante no son el razonamiento esencial por el que se acordó la medida de prisión.

El agente afirmaba en la querella que Penalva se había inventado que él le había amenazado durante una reunión de mandos en el cuartel de la policía de San Fernando. El denunciante apuntaba que Penalva había utilizado esa invención para motivar el ingreso en prisión de los cinco agentes. Ahora el tribunal ha desestimado la querella, una decisión contra la que todavía cabe recurso de súplica.