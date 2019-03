Repunte de alergias

Hace semanas que la subida de temperaturas ha creado cierta alerta por la aparición, por ejemplo, de la "oruga procesionaria". Por ello, el Hospital medinense y su servicio de urgencias está alerta mientras el Ayuntamiento ha fumigado algunas zonas de Medina como medida preventiva.

Desde el centro sanitario se asegura que no están llegando muchos pacientes afectados porque los ciudadanos son cautos y no tocan las orugas. Este tipo de plagas surge porque las larvas que están enterradas en la tierra mueren con las heladas nocturnas pero, al no producirse estas temperaturas, han surgido en mayor medida. El servicio de urgencias del hospital detalla que los síntomas, al entrar en contacto con la procesionaria, consisten en una urticaria en las zonas descubiertas. Por ello se recomienda lavarse con agua fresca y lavar la ropa sin sacudirla. La coordinadora de urgencias del hospital, Mar Martínez, asegura que "el mayor problema que estamos encontrando es cuando los pelos de la oruga penetran en los ojos y provocan afecciones oculares".

Se recomienda que, si los síntomas son muy molestos, se acuda a un centro sanitario, sobre todo en el caso de los niños. Con respecto a otro tipo de alergias, avisan que los casos están aumentando también por las altas temperaturas y que, este fin de semana, que se esperan hasta 25 grados, se ha activado un aviso por el nivel alto de alergias que se puede producir. Las alergias están provocando más consultas en los últimos tiempos y más pruebas porque los ciudadanos se preocupan más por ello pero, se asegura desde el hospital, que no somos más susceptibles a ellas.