Rechazan su petición de no volver a la cárcel porque acumula 24 condenas

La Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado la solicitud de un hombre, que cuenta con 24 condenas que ocupan una hoja histórico-penal de 19 páginas de antecedentes penales, que pidió una nueva oportunidad "para no volver a la cárcel."

El auto de la Audiencia señala que un Juzgado de lo Penal de esta ciudad acordó el ingreso en prisión del ahora apelante al no haber pagado la multa de 720 euros a la que fue condenado

El juez descartó cualquier otra solución distinta a su ingreso en prisión debido a su "muy importante hoja histórico-penal", en la que figuraban, entre otras, condenas por un total de seis delitos cometidos en los años 2016 y 2017.

El Juzgado de lo Penal señaló así mismo que no se podía tener en cuenta la drogadicción alegada al no estar demostrada. Igualmente, rechazó la sustitución del ingreso en la cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad o por días de localización permanente porque esas opciones les fueron concedidas en otras ocasiones y no sirvieron para su reinserción. Además, la pena de localización permanente la quebrantó, comentaba también el juez.

La Audiencia, que tiene como ponente al magistrado Álvaro Castaño-Penalva, confirma la resolución recurrida porque "la razón para denegarla está sobradamente justificada".

Y añade que "el apelante cuenta con 24 condenas, lo que constituye la evidencia de que el sistema penal no ha producido en él el efecto disuasorio esperado ni, desde luego, las anteriores penas cumplidas han logrado la consecución de las principales metas del sistema penitenciario".