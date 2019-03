Por el título podemos pensar que estoy hablando de elecciones y candidaturas.

No, estoy hablando de que estamos en el periodo donde las familias toman una de las decisiones más importantes para con sus hijos e hijas. ¿dónde matricularles para el próximo curso?.

Vemos en todos los colegios carteles, anuncios, campañas publicitarias… estamos en el momento de mostrar la mejor cara de cada centro y de marcar las potencialidades y las diferencias. En estas estamos cuando escucho “detrás de cada éxito hay un niño”, y de verdad que me suena mal, muy mal. Seguimos con el mismo esquema que hace 200 años (en la palabra niño tenemos que entender que también hay niñas), si es así YO DIGO NO. En el año 2019 en pleno siglo XXI, es necesario que se nos vea a las mujeres y que las mujeres estemos en el lenguaje.

Esa frase “ detrás de cada éxito hay un niño”, forma parte de la campaña de matrículas en la Red de Centros Católicos. Colegios concertados, que se pagan con dinero público, que tienen en sus principios la religión católica.

Seguimos con el anuncio de la campaña y descubres que no se trata de un error, no, lo hacen con intención y nombran varias veces más a ”los niños” y también alumnos, profesores, trabajadores. Insiste una y otra vez en el masculino, en referirse solo a una parte de la población escolar.

Está claro que no es un descuido, ni un error, se trata de una utilización del lenguaje donde las mujeres no estamos, no se nos nombra.

Esto no se puede permitir en estos tiempos, esa manera de publicitarse es totalmente incorrecta e impropia de estos tiempos. Necesitamos que se nos vea a las mujeres, que se nombre a las niñas, porque el lenguaje es muy importante, nos define, nos visibiliza, hace que vayamos por el camino de la igualdad.

Pero también es importante que nuestros hijos e hijas estén identificados con su entorno, gente que conocen, con la que pueden jugar en el parque o en la calle, por eso me gusta mucho la campaña “Tu colegio está en tu barrio”. Por eso es una buena idea acercarse y conocer.