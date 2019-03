El navarro de los 20 lingotes de oro

Salir de Andorra a Lleida con 20 lingotes de oro valorados en 258.400euros, en el motor de un Mercedes. Es lo que ha intentado un navarro de 55 años, I.J.S, en la aduana de La Farga de Moles (Lleida). Salió por el carril verde, un carril que indica que quien abandona Andorra no lleva nada que declarar. Agente Fraile, de la Guardia Civil de aduana, explica: “El viajero pasó con un vehículo de alta gama acompañado de su mujer. Pese que a los vehículos pasan por este carril y se dé por sentado que no tienen nada que declarar, los compañeros hacen comprobaciones esporádicas de estos vehículos. Cuando se le preguntó a esta persona si tenía algo que declarar dijo que no, que solo tenía compras sin importancia”.

La Guardia Civil revisó el maletero y comprobó que no llevaba nada de importancia. Pero llamó la atención de los agentes su nerviosismo y un ticket arrugado que portaba en la mano. Agente Fraile: “Al pedirle el ticket vieron que la cantidad era bastante superior a lo que llevaba en el maletero. En ese momento el viajero se vino un poco abajo y dijo que efectivamente llevaba oculto en el coche un lingote de oro. Los compañeros siguieron buscando y encontraron el resto”.

El resto nada más y nada menos que 20 lingotes de oro, 19 de ellos de 250 gramos de peso y otro de 1 kilo. Se le atribuye un Delito de Contrabando, el autor quedó detenido (y puesto en libertad poco después), los lingotes de oro aprehendidos y el vehículo intervenido.

La investigación sigue abierta para determinar tanto la procedencia de los lingotes de oro como la del dinero que uso para comprarlos.