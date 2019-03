Lores va a por todas

Es una lista paritaria con 12 mujeres y 13 hombres y lógicamente encabezada por Fernández Lores. La número 2 es Anabel Gulías y en el puesto 3 entra Eva Villaverde, hasta ahora diputada provincial y concelleira en Moraña, puesto que ahora deja.

Hay nombres conocidos como el de Demetrio Gómez en el 4, César Mosquera en el 5, Carme da Silva en el 6, Raimundo González en el 7 o Anxos Riveiro en el 12. Y por ejemplo otra de las novedades está en el 11, con la llegada de Xaquín Moreda, arquitecto y músico. Lores se muestra ilusionado, da la victoria por segura y no descarta la mayoría absoluta.

La agrupación nacionalista de Moraña despide a Villaverde en sus redes sociales con un "#grazasEva polo teu xenial traballo e inmenso compromiso co BNG-Moraña e sobre todo con todas as veciñas e veciños do noso concello. Todas nós desexámosche a maior das sortes na nova andaina política! 😊".