Héctor Moreno: "Falta de actitud es lo último que achacaría a esta plantilla"

Héctor Moreno vuelve seis meses a la selección absoluta de Mexico. Cuando todos le daban por ‘muerto’ para el combinado Tri, el central realista ha vuelto a ser seleccionado, con la ilusión de pensar en el próximo mundial. Su experiencia le da, además, galones para analizar con perspectiva la situación de la Real.

-Vuelta a la selección seis meses después. “Estoy muy contento e ilusionado, como la primera vez, después de seis meses de no haber estado convocado, ha sido fantástico para los chicos jóvenes el jugar unos partidos amistosos y ha sido sentido común para que un seleccionador nuevo pueda ver a esa gente nueva, sin estar gente de Europa, pero muy feliz de poder volver a estar, queda mucho tiempo para el mundial, pero me encantaría llegar bien a esa fecha”.

-Qatar 2022. “Trabajo para ello, trabajó para luchar por ello, yo nunca me he retirado de la selección, porque he luchado tanto por representar a mi país que mientras esté físicamente bien quiero aportar, eso lo tengo claro. Espero poder estar allí en un mundial que será una experiencia única”.

-Explicación del revés de Sevilla. “Pasó que nos enfrentamos a un gran rival y que los partido duran 90 minutos, te despistas 10 minutos y te condiciona y es complicado recuperarte. Lo vi tranquilo y la primera parte fue equilibrada, pero nos faltó tener calma, pero en la segunda parte todo estuvo condicionado por los goles tempranos que recibimos. Debemos tener la capacidad de reponernos y aprender la lección antes”.

-Falta de cátodo. “Respeto a quien lo piense. Es una opinión. Pero falta de actitud no se puede achacar, son errores nuestros en pelota perdidas, ellos aprovecharon sus oportunidades. Nunca achacaré falta de actitud a este equipo tan noble, es la última cosa que yo le achacaría a este equipo”.

-Concentración. “Puede ser falta de concentración, eso sí. Porque la gente del club ha estudiado mucho cómo nos van a hacer daño, y por eso nosotros estamos fastidiados. Tenemos que mejorar en eso, somos humanos y cometemos errores”.

-Igualdad. “Totalmente. Hilas dos victorias y habla de temas europeos y sumas dos derrotas y es todo pesimismo. Pero ahora tienes un paron de selección y se habla tantas cosas que no es fútbol lo mejor es ganar para evitar el pesimismo para que no haya malestar. Tenemos plena convicción”.

-Pensar en Europa. “Yo no lo veo tan complicado, logras dos victorias y te metes de lleno en la pelea por Europa. Estamos ahí y no hemos podido aprovechar, pero se sigue estando cerca y me encantaría ganar el viernes para poder seguir hablando de Europa. Este equipo tiene capacidad para pelear por todo y porque tiene mucha capacidad de reaccionar. Hace nada se hablaba hasta de Champions y ni una cosa ni otra”.

-Levante. “Un rival que desde que llegó su entrenador ha evolucionado mucho. Antes era más defensivo y ahora intenta tener la pelota. Y arriba tiene gente que va muy bien al espacio. Será un partido complicado y tenemos mucho respeto al Levante”.

-Valoración personal de su temporada. “Intento dar lo mejor posible el día a día me deja satisfecho porque intento aportar lo que tengo dentro de mi para poder estar preparado como titular. Yo creo que es una etapa de mi vida en la que el ego lo he dejado a un lado, eso de sentirte importante solo cuando eres titular, ya no me siento así, ahora me siento importante cuando ayudo. Obviamente me encanta jugar pero yo me debo dedicar para ponerle las cosas complicadas”.

-Futuro. “Siempre lo comenté, aquí soy muy feliz y tengo dos años más y a mi me encantaría, no fantaseo a lo que pueda llegar a pasar, pero disfruto de lo que tengo, y de estar en esta institución”.