Segovia Futsal acusa a "varios jugadores" de no cumplir en los entrenamientos

La diretiva en funciones del Segovia Futsal ha contestado al comunicado emitido por los jugadores y difundido por la Asociación de Jugadores. El club, mediante un escrito remitido a los medios locales asegura que "la verdad contada a medias es siempre una mentira"

En el texto, Segovia futsal arremete contra varios jugadores que "según infome de los técnicos" no cumplieron "con sus obligaciones respecto a los entrenamientos", pese a lo cual no ha considerado procedente tomar medidas disciplinarias contra ellos al no verse" con la legitimidad que le faculta para abrir expediente por esa falta de disciplina".

El club reconoce en el escrito los retrasos en los pagos a los jugadores "debido a que no se han ingresado las cantidades pactadas en tiempo, tal y como se acordó en un principio de temporada", afirman. Afirma el club que ha mostrado a los integrantes de la plantilla "los convenios y contratos con sponsor y patrocinadores a los capitanes para mostrar el retraso de dicho dinero, intentando subsanar esos retrasos aportando grandes cantidades de dinero del bolsillo de los directivos en funciones", añaden.

Los jugadores en su demanda hacen referencia a la deuda contraída con ellos relacinada con las comidas y cenas, algo que el club no comparte: "Este Club tiene pactos con dos de los mejores restaurantes de Segovia, “Restaurante Casares” y “Restaurantes Lali”, donde comen todos los días a diario los jugadores y los fines de semana, que es cuando estos dos restaurantes lo tienen más complicado, se ha buscado alternativa y reserva en otros restaurantes, a los que los jugadores no han asistido y el club ha tenido que abonar dicha reserva por la ausencias de estos"; "Respecto a las cenas, el club dispone de dinero asignado a cada jugador que ellos recogen y a día de hoy, no se debe ni un solo céntimo de euro en este aspecto. Es más, el Club tiene un acuerdo con el restaurante “El canastillo”, en el que los jugadores disponen de comida o cena pagada por un acuerdo de contraprestación de publicidad en las camisetas de calentamiento, y en la actualidad, ninguno quiere hacer uso de este acuerdo debido a que no quieren desplazarse a La Granja", sostienen.

Con respecto a la ropa como abrigos o medias reclamados por los futbolistas, el Segovia Futsal reconoce "dificultades" con la misma "pero sin ir mas lejos, el Delegado de Club Juan Carlos Casado compró medias hace unos días, siendo abonadas por cuenta del Club", apuntan.

Segovia Futsal argumenta su defensa en la trasparencia con los jugadores a los que ha explicado, aseguran, hasta en cuatro oportunidades la situación del club "y cuando hemos preguntado alguna duda o sugerencia hemos encontrado el silencio por respuesta".

Por último, la junta directiva en funciones manifestó sentirse "maltratada y cuestionada desde ciertos sectores y a través de las redes sociales, en la mayoría de los casos desde el anonimato, cuando lo único que se ha hecho ha sido trabajar, trabajar y trabajar para que este deporte no desapareciera"