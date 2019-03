Un jurado compuesto solo por hombres enfrenta a Fuset con las fallas de Especial

La composición del jurado, formado exclusivamente por hombres, que dictaminará los premios de las fallas de sección Especial el próximo 16 de marzo ha generado cierto malestar en algunos sectores de la fiesta.

El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de Valencia y presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset, asegura en la SER que ha trasladado en persona su tristeza al presidente de la Federación de Fallas de Especial, encargada de escoger por sorteo a los miembros del jurado, porque las mujeres son "el 60% del censo fallero y no hay excusa que justifique que no tengan presencia", algo que desde la entidad achacan al azar.

El edil, que ya había expresado su disconformidad en las redes sociales, cree que no es aceptable que nueve de los nueve componentes del jurado sean hombres y recuerda que en los últimos años ya se han vivido situaciones similares. En 2017, los once miembros fueron varones. Fuset quiere que la Federación reflexione porque "las fallas no son machistas y, por tanto, tienen que tener perspectiva de género, como el resto de la sociedad. El colectivo fallero está haciendo un gran esfuerzo".

El responsable de Cultura Festiva considera que el resultado del sorteo puede ser transparente pero no justo, aunque matiza que "si las mujeres están infrarepresentadas o no tienen representación" en el mismo, es difícil que obtengan presencia. Fuset asegura que hay tiempo para rectificar en una cuestión muy importante que se produce días después de que las calles de todo el mundo se llenaran pidiendo igualdad.

En un comunicado, la Federación de Fallas de Especial lamenta que el concejal "no se ha tomado ni siquiera la molestia de contrastar una información equivocada" y asegura que la entidad "en este año y todos tiene máximo respeto por la mujer y son varias las que han tenido la posibilidad de formar parte del jurado, pero el azar del sorteo quiso que no saliera ninguna de ellas".

En la misma línea, la entidad cree que "lo más lamentable de todo" es que nadie les ha preguntado nada y "solo se han cargado tintas contra este colectivo". "No somos los que más hacemos, pero sí somos de los que hacemos mucho por la fiesta de las Fallas sin criticar a nadie, ni valorar a nadie y sin juzgar a nadie de forma premeditada y tan dura como se ha hecho en el día de hoy contra nosotros".

En este sentido, piden a Fuset que rectifique porque "no se ajusta a la realidad" y se muestran dispuestos a enseñar al edil el proceso de elección, en el que, explican, participó el delegado de Monumentos de JCF. "Pedimos mayor respeto para estas comisiones, para todo el colectivo fallero y para esa igualdad que nosotros entendemos y defendemos. Nosotros hablamos de seres humanos y de personas", destaca la federación.

Las reacciones en la oposición municipal no se han hecho esperar. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, exige al alcalde, Joan Ribó, que cesen lo que considera "ataques al colectivo fallero por parte del concejal Pere Fuset".

Giner pide al edil que rectifique y asegura que "crear malestar tildando a las fallas de machistas demuestra desconocimiento por la fiesta y la utilización de la fiesta con fines partidistas”. Además el portavoz de la formación naranja va más allá y acusa a Fuset de no ser paritario a la hora de designar los puestos de dirección en su delegación.