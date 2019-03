Dr Domínguez Sardiña: "No queremos parches, pedimos medidas concretas y presupuesto cerrado para Atención Primaria en Vigo"

Decidieron hacer una especie de tregua que ha durado tres meses para ver si el Sergas y la Consellería de Sanidade aceptaba las reivindicaciones que ellos han puesto encima de la mesa para solucionar los problemas del día a día que han denunciado y que les lleva a la sobresaturación y a no poder atender a los pacientes como les gustaría. La falta de concreción de medidas, el no aceptar otras que les parecían ineludibles para una reforma de la atención primaria, la oferta de algunas medidas que consideran parches, ha llevado a los jefes de servicio de Atención Primaria y de los PAC ha presentar nuevamente la dimisión y a secundar la huelga convocada para los días 9, 10, 11 de abril. Piden al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña que no quieren que participe en las negociaciones o mesas de trabajo el actual gerente del EOXI, Félix Rubial y piden mediación directa. Con el doctor Domínguez Sardiña hablamos en el tiempo de Hoy por Hoy Vigo.

