El 'Verso Suelto' de José Juan Arcéiz

Ya se han apagado los ecos de las impresionantes manifestaciones y movilizaciones del pasado 8 de marzo. Se han callado los grandes mensajes a favor de la igualdad y han desaparecido de la mayoría de los perfiles de las redes sociales todos los eslóganes. Pero la lucha por la igualdad no puede descansar. No es cuestión de un día. No nos lo podemos permitir. No es suficiente con luchar mucho un día. La victoria esperada no se va a producir al sprint, más bien es una carrera de fondo con la meta, esperemos que cercana. Los sindicatos sabemos bien que es así y nuestras metas las marcamos todos los días, en todas las negociaciones en empresas y convenios sectoriales. Ese es el camino que tenemos que desarrollar, la implantación de los Planes de Igualdad, su negociación y su puesta en marcha es primordial en nuestra acción sindical, pero no es menos importante, su seguimiento.

Analizar los avances y reconducir las directrices si no van por el camino adecuado y si no está sirviendo para los objetivos creados. No es menos cierto que a todo esto le hace falta un acompañamiento de la sociedad a través de la educación y de la legislación. Confiemos que, dentro de unos años, cuanto antes mejor, no haga falta legislar en este sentido, pero hoy es irrenunciable. Si se cambiasen las leyes, que poco a poco pero obligan a cumplir en esta materia, en pocos años retrocederíamos décadas. Hagamos que la igualdad sea un leitmotiv diario y que, cada uno de los 364 días que quedan sean 8 de marzo.