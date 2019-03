Giménez: "Nadie quiere perderse este partido"

Un Almería-Granada con ambiente de derbi es lo que se espera este domingo en el Mediterráneo. La gran temporada que vienen realizando ambos conjuntos invita a ir al Estadio y disfrutar de uno de los mejores partidos de la jornada. Llega el equipo de Diego Martínez, que gracias a su seguridad defensiva, entre otra cosas, se ha metido en puestos de ascenso directo y tienen prácticamente en su mano, como mal menor, disputar el Play Off a final de Liga. Mientras, el Almería sigue soñando con meterse entre los seis primeros y Álvaro Giménez, máximo goleador rojiblanco, con nueve dianas, ha querido dejar claro que para sumar tres puntos habrá que sufrir bastante. El Granada no ofrece ningún tipo de facilidad: “Es un rival que te complica mucho las cosas, sobre todo a mí, porque me medí a los mejores centrales de la categoría. No cometen errores”.

También recuerda que el cuadro nazarí aprovecha de forma magistral cualquier despiste defensivo del rival, y es en la presión del propio Giménez donde se empieza a fraguar el triunfo: “Esperan a que el rival falle para aprovechar su calidad arriba y nos va a obligar a estar muy atentos en cualquier línea”.

Mantener la línea

La derrota frente al Sporting fue un toque de atención para el Almería. No jugó suelto en el conjunto de Fran Fernández y no sumaron puntos en una jornada que pudo ser propicia a tenor de los pinchazos de Cádiz y Albacete en el pelotón de cabeza. Giménez entiende que no se tienen que tocar muchas cosas en el sistema de juego, ya que el Almería se ha ganado un respeto en sus rivales: “Tenemos que jugar igual, generando oportunidades por banda y buscarle las espaldas a los cuatro de atrás. Creo que esa puede ser la clave y nosotros estamos bien”.

La mejor entrada de la Liga en el Mediterráneo parece asegurada, también con casi un millar de seguidores granadinos en las gradas. Al delantero ilicitano le motiva ver un Mediterráneo lleno, síntoma de que ha vuelto a despertar el sentimiento rojiblanco: “Es un partido más de casa y la afición va a venir a apoyarnos. La temporada está siendo muy buena y cuanta más gente venga, mucho mejor. En cuanto consigamos la permanencia podremos pensar en otras cosas bonitas”.

Soñar

La barrera mágica de los 50 puntos está a siete puntos. Giménez quiere cerrar el primer objetivo de la temporada antes de pensar en el Play Off, si bien reconoce que es un reto en el vestuario: “Todo se decide en las últimas diez jornadas, pero es verdad que suele haber equipos inesperados que pegan un arreón y acaban metiéndose. Ojalá tengamos esa suerte y lo vamos a intentar”. Un partido que todos quieren jugar.