Sánchez Cabrera carga contra el PP

El presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha comparecido públicamente pocas horas después de que se registrara una moción en su contra para acusar al Partido Popular, al que ha pertenecido hasta hace quince días, de "buscar el poder por el poder".

Reconoce que la moción pone de manifiesto que ha perdido la confianza de los diputados que le eligieron presidente, pero no se plantea dimitir. "La dimisión no pararía la moción de censura así que debo estar a la altura de lo que se espera de un presidente, asistir al pleno de moción de censura y allí plantear y defender el trabajo de los últimos cuatro años para que los diputados provinciales puedan votar libremente lo que consideren oportuno", ha dicho.

Asegura que algunos de los diputados que han firmado la moción han recibido "fuertes presiones" del Partido Popular. Y sobre la postura del diputado de UPYD, Carlos del Moral, ha dicho que "en los próximos meses conoceremos cómo y a cambio de qué un diputado de otro grupo político apoya esta moción".

El PP no habría necesitado el apoyo de ningún miembro de la oposición si todos sus diputados hubieran firmado la moción. Pero no ha sido así. Falta la firma de Ángel Jiménez, vicrepresidente tercero y responsable de Desarrollo Rural. "He mantenido conversaciones con él y me ha dicho que en ningún momento había contado el PP con él para apoyar una moción de censura".

Ángel Jiménez, diputado del Partido Popular / Diputacion de Ávila

Sánchez Cabrera ha cargado contra el Partido Popular, al que ha pertenecido durante 18 años, hasta que notificó su baja el pasado 1 de marzo. Dice que como presidente de la Diputación ha tenido que hacer frente a "zancadillas y codazos internos", y que él "cortó por lo sano" el "reparto arbitrario" por "intereses partidistas" de las ayudas que concede la Diputación a los Ayuntamientos. "En los años 2016, 2017 y 2018 se ha cortado por lo sano y lo que se ha hecho ha sido pública concurrencia", dice y añado que dentro de su grupo "había personas que no coincidían en este planteamiento y consideraban que debía repartirse entre aquellos ayuntamientos que consideraba oportuno el partido".