IU y Podemos en Valdepeñas, lejos de confluir juntos a las elecciones

Esta semana se ha cerrado el pacto entre Podemos e Izquierda Unida para confluir juntos a las elecciones regionales y a las municipales en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, este pacto está muy lejos de repetirse en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas.

En este aspecto, el portavoz IU-Ganemos, Gregorio Sánchez Yébenes lo describía con un ejemplo muy práctico "si uno de los dos no quiere bailar, no se puede bailar". Todo ello, ante la insistente negativa por parte del líder de la formación morada en este municipio, Luis Benítez de Lugo.

Asimismo, Yébenes asegura que "esta es una actitud que viene de lejos". De esta forma, ha querido recordar como, tampoco, en 2015 confluyeron juntos, tanto IU como Podemos, en las elecciones municipales de Valdepeñas.

No obstante, el propio Yébenes también ha confirmado que sí que concurrirán a los próximos comicios en coalición con Ganemos, tal y como se presentaron hace cuatro años.

Los pactos postelectorales

Por otro lado, el portavoz municipal de IU-Ganemos ha recalcado que "los pactos postelectorales es una de las preguntas del millón". Sobre ellos, aunque no ha confirmado si apoyaría al PSOE de no conseguir este mayoría absoluta, sí que ha asegurado que "nosotros no vamos a consentir ni por acción ni por omisión que gobiernen las tres derechas en Valdepeñas".

Con ello, y con los números en la mano, IU-Ganemos sí que apoyaría a la formación socialista, si esta no consiguiera la actual mayoría absoluta. Además, Yébenes ha recalcado que "compartimos línea ideológica y sería más fácil ponernos de acuerdo".

