Barrero: "El trabajo de Láinez y su cuerpo técnico está siendo bueno"

El director deportivo del Conquense, Juanma Barrero, se ha pasado por SER Deportivos Cuenca para analizar los primeros 50 días de Láinez en el banquillo, el rendimiento de los fichajes y la marcha del equipo.

Sobre la llegada de Láinez al banquillo, Barrero ha destacado que es “una valoración positiva, más allá de las victorias y las derrotas. Me parece que hacen un buen trabajo tanto él como su cuerpo técnico y ese trabajo luego se ve en el campo los fines de semana. Ahora somos un equipo sólido y solidario, y con la pelota tenemos jugadores con buen trato de balón. Es verdad que tenemos días mejores y peores”.

Barrero ha reconocido que en los primeros días hubo cierta “tensión” con Láinez que le pedía la llegada de fichajes que tardaban en venir. “En todos los sitios pasan cosas, no llegó a lo de Sergio Ramos con Florentino pero el mister me apremiaba para que llegasen los fichajes. En un vestuario sino se pegan no hay más problema”.

Respecto a los fichajes de invierno ha destacado la buena adaptación de Maxi, Márquez, Pablo Aguilera y Jordan. "Falta por ver a Miros aunque estamos contentos con él aunque no ha debutado. Queremos ver una mejor versión de Chrisantus”. Sobre Novoa, lesionado, ha asegurado que “nunca aún ha podido estar al 100 por 100”. En conclusión para el director deportivo, los fichajes han dado una “variedad a la plantilla que antes no tenía”.